BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Erman Toroğlu'dan Can Bozdoğan sözleri! "Sergen Yalçın bu çocuğun üzerinde durmalı"

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Kasımpaşa - Beşiktaş maçının devre arasında değerlendirmelerde bulundu. Toroğlu, "Beşiktaş geçen 4-5 maça göre bir tık daha iyi ama 3 tık daha iyi değil. Karşıdaki takım da çok iyi değil Süper Lig takımı gibi oynamıyor. Ama Sergen Yalçın Can Bozdoğan'ın üzerinde durmalı. Umut vadediyor ve toplara çok iyi vuruyor" dedi.

ABONE OL