BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Erman Toroğlu'dan Beşiktaşlı futbolculara sert sözler! "Hakem mi suçluydu?"
Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş deplasmanda Giresunspor ile karşı karşıya geldi. Zorlu mücadele golsüz tamamlandı. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Beşiktaşlı oyuncuları eleştirdi. Toroğlu, "Maç bitiminde Beşitkaş'tan 8 futbolcu hakemin başına dikildiler ve neden daha oynatmadın dediler. Daha oynatsaydı ne olurdu? Oynadıkları sürede ne yaptılar? Hakem mi suçluydu?" dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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