BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Erman Toroğlu yorumladı! Salih Uçan golden önce faul mü yaptı?
Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Kayserispor'a konuk oldu. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, siyah-beyazlı ekibin ikinci golünü yorumladı. Toroğlu, "Salih tam arkadan itiyor. Havalanırken tık diye gidiyor oyuncu. Havada darbeyi yedi ve gitti. Net faul. " dedi. | Beşiktaş haberleri
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