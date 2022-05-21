BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Erman Toroğlu Valerien Ismael için o tarihi verdi! "Önümüzdeki sezonun..."
Süper Lig'in 38. haftasında Beşiktaş evinde Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Beşiktaş ile 7 maça çıkan teknik direktör Valerien Ismael sezonu 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Fransız çalıştırıcıyı değerlendirdi. Toroğlu, "Ismael için bu sene değil, önümüzdeki yılın beşinci maçından sonra fikir sahibi olabilirim. 5 maçı daha var." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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