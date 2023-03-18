BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Erman Toroğlu: Son yarım saatteki oyun...
Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş, evinde İstanbulspor'u 3-1 mağlup etti. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, karşılaşmayı değerlendirdi. Toroğlu, "İstanbulspor'un son yarım saatteki oyunu skoru inkar ediyor. Bir pozisyonu inanılmaz şekilde direkten döndü." ifadelerini kullandı. | Beşiktaş haberleri
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