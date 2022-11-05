BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Erman Toroğlu Şenol Güneş'i eleştirdi! "Takımına sahip olamadı"
Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş, Nef Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılı ekip mücadeleyi 2-1 kazandı. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'i eleştirdi. Toroğlu, "Şenol Güneş takımına sahip olamadı. Yürüyen oyuncuları değiştirmesi gerekiyordu. Kontrollü bir hakem vardı sahada, oyuncular inanılmaz itiraz etti, başka hakem olsaydı sıkıntı yaşanabilirdi." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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