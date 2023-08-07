Alex Oxlade-Chamberlain Beşiktaş için İstanbul'a geliyor
Son dakika Beşiktaş transfer haberi: Beşiktaş'ın uzun süredir girişimleri olduğu Liverpool'un eski futbolcusu Alex Oxlade-Chamberlain transferi bitiyor. İngiltere'den Sky Sports, Oxlade-Chamberlain'in transfer için Türkiye'ye geleceğini iddia etti. A Spor muhabiri Furkan Yıldız, transferle ilgili son durumu aktardı. İşte detaylar... (BJK spor haberi)
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