BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Erman Toroğlu: Beşiktaş 2 kişi eksik oynuyor!
Süper Lig'in ilk hafta maçında Beşiktaş evinde Kayserispor'u konuk etti. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu maçın ilk yarısını yorumladı. Toroğlu, "Beşiktaş 2 kişi eksik oynuyor. Biri Salih, diğeri Necip. Necip orada oynarsa çok zor. Böyle bir taktikte oynayamaz." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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