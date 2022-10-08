BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Erman Toroğlu: 80. dakikaya maçı uzatırsa
Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Giresunspor'un konuğu oldu. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu mücadelenin ilk yarısını değerlendirdi. Toroğlu, "İlk yarıya bakıyorum ve hafif sıkletin maçı alma şansı yok gibi görünüyor. Beşiktaş buradan galip ayrılır gibi görünüyor. Beşiktaş'ın yapması gereken şey 2. golü bulması. 80. dakikaya maçı uzatırsa Giresunspor 1 tane atar, sen de uğraşıp durursun." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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