BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Ergin Aslan'dan Emirhan İlkhan tepkisi!
Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi flaş bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlılarda Emirhan İlkhan için Torino serbest kalma bedelini ödeyerek takıma katmaya çok yakın. Detayları A Spor yorumcusu Ergin Aslan değerlendirdi. Aslan, "Beşiktaş'ta Emirhan İlkhan'ın 1 ay önce yapılan sözleşmesine 4.5 milyon € serbest kalma maddesi koyan adam, futboldan ve futbolcudan anlamıyordur." dedi.
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