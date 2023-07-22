BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Emrecan Uzunhan'a trafikte saldırı
Beşiktaş'ın genç futbolcusu Emrecan Uzunhan'a trafikte saldırı gerçekleşti. Bu saldırı nedeniyle oyuncunun en az 4 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.
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