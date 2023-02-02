BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Emrecan Uzunhan'a Antalyaspor ve İstanbulspor'dan kiralama teklifi!
Spor Toto Süper Lig'in 2 ekibi Fraport TAV Antalyaspor ve İstanbulspor, Beşiktaş'ın 21 yaşındaki defans oyuncusu Emrecan Uzunhan için kiralık teklifi sundu. Son kararı teknik direktör Şenol Güneş verecek. Son gelişmeleri A Spor muhabiri Sercan Dikme aktardı. | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:18
Emrecan Uzunhan'a 2 Süper Lig ekibi talip! 02 Şubat 2023 | 12:00
00:47
Çarpıcı Beşiktaş sözleri! "Hedeflediği kulvar kalmadı" 01 Şubat 2023 | 12:00
03:55
Borini'nin pozisyonu penaltı mı? Toroğlu yorumladı! 31 Ocak 2023 | 12:00
00:43
Toroğlu'dan Beşiktaş'a eleştiri! "Şampiyonluğa giden takım..." 31 Ocak 2023 | 12:00
01:21
Şenol Güneş'ten flaş Saiss kararı! 31 Ocak 2023 | 12:00
05:02
Karagümrük-Beşiktaş maçına dair tüm bilgiler! 31 Ocak 2023 | 12:00
00:27
"F.Bahçe maçına kadar kaybetmezse..." 31 Ocak 2023 | 12:00
04:34
Beşiktaş Amir Hadziahmetovic transferini tamamladı! 30 Ocak 2023 | 12:00