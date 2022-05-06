BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Domagoj Vida'ya veda zamanı! "Keskin sirke küpüne zarar"
Domagoj Vida ile yollar ayrılıyor. Beşiktaş tecrübeli stoperi Vida ile sözleşme yenilememe kararı aldı. A Spor yorumcusu Mehmet Emin Uluç, Hırvat stoper hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Uluç, "35'e yaklaşmış bir oyuncu. Aldığı para ortada. Yaptığı skandal boyutunda hatalar var. Adeta keskin sirke küpüne zarar hamleleri var. 1 hafta içerisinde Vida'nın yaptığı şeyleri yapabilecek ve daha az paraya oynayacak 25 yaş altı oyuncu rahatlıkla bulabiliriz." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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