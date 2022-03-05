BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Ahmet Nur Çebi'den Sergen Yalçın sözleri! "Ben oymadım"
Beşiktaş'ta 2022 yılı 1. Olağan Divan Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Başkan Ahmet Nur Çebi kürsüde önemli açıklamalarda bulundu. Çebi, "Sergen Yalçın bizim kıymetlimiz. Onun da yıpranmasına izin vermem, kulübe ileride tekrar geri dönecek. Sergen Hocamızın altını ben oymadım. Asla yapmadım. Kim şampiyon olmak istemez? Böyle bir şey olabilir mi? Sergen Yalçın, müzemizdeki son 3 kupayı getiren hocamız. Sergen Yalçın'ın istediği transferlerin birçoğunu yaptık. Hocamız da memnundu. 2 kez Beşiktaş'ı düşündüğü için bırakmak istediğini söyledi. İki kez önledim artık üçüncü de kabul etmek istedim. Sergen hocamızın altını oymuşuz. Ben oymadım, söyleyeyim. Hocasının altını oymak isteyen başkan, ödemeleri yapmaz. Bu muhabbetleri neden yaptıklarını da biliyorum. Seçim geldi, seçim." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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