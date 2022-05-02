BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Dikkat çeken Valerien Ismael yorumu! "Sistemi eleştirilmeli"
Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Beşiktaş deplasmanda Yukatel Kayserispor'u 3-2'lik skorla mağlup etti. A Spor yorumcusu Serdar Kelleci, siyah-beyazlıların teknik direktörü Valerien Ismael'e değindi. Kelleci, "Oyun eleştirilmeye devam edilecek. Bu değişimi camialara kabul ettirebilmek çok zor. Bu değişim biraz süreç alacak. Valerien Ismael'i formasyona bağlı kalmadan sistem üzerinden eleştirmek gerekiyor. Teknik adamlara süre vermek gerekli." şeklinde konuştu. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:42
Dikkat çeken Ismael yorumu! "Sistemi eleştirilmeli" 02 Mayıs 2022 | 12:00
01:42
Toroğlu Welinton'un yaptığı penaltıyı değerlendirdi! 01 Mayıs 2022 | 12:00
01:04
Ismael'den hücum hattına: Acımasız olun! 01 Mayıs 2022 | 12:00
00:43
Genç Kartallar'a flaş sözler! "Saman alevi" 01 Mayıs 2022 | 12:00
04:22
Rıdvan Yılmaz'a resmi teklif! İşte teklifin detayları... 29 Nisan 2022 | 12:00
00:51
Ersin Beşiktaş'tan ayrılacak mı? 27 Nisan 2022 | 12:00
01:06
Flaş Ismael sözleri! "İkinci Pereira vakası" 27 Nisan 2022 | 12:00
02:17
Rıdvan ayrılıyor! İşte yapılan teklif 27 Nisan 2022 | 12:00