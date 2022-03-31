BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Dikkat çeken Valerien Ismael sözleri! "Büyük sıkıntı yaşayacak"
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş, deplasmanda lider Trabzonspor'a konuk olacak. Teknik direktör Valerien Ismael, siyah-beyazlılarda ilk maçına çıkacak. Takvim Gazetesi yazarı Ulaş Özdemir, Trabzonspor-Beşiktaş maçı öncesi durum değerlendirmesi yaptı. Özdemir, "Valerien Ismael, stoper hattında büyük bir sıkıntı yaşayacak" dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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