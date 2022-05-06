BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Derbi öncesi şok sözler! "Üçlü savunma ile çıkarlarsa Fenerbahçe 2 fark atar"
Beşiktaş'ta hedef derbi galibiyeti. Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe'yi evinde ağırlayacak siyah beyazlı ekipte savunma hattı sorun yaşıyor. Rosier, Montero ve Vida'dan yoksun teknik direktör Valerien Ismael'in defans hattını nasıl şekillendireceği merak konusu. A Spor yorumcusu Mehmet Emin Uluç konu ile ilgili konuştu. Uluç, "Eğer Beşiktaş üçlü savunmayla çıkarsa Fenerbahçe en az 2 farklı galibiyete ulaşır ve oyunculardan birisi kırmızı görür, bir de penaltı izleriz. Karşılarında Mert Hakan, Rossi, İrfan Can ve Serdar Dursun olacak." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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