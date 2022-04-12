BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Ceyhun Kazancı'dan transfer açıklaması!
Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Siyah beyazlı ekibin transfer çalışmalarını ile ilgili konuşan Kazancı, "Transferde yıldız potansiyeline sahip olacak isimleri alacağız. Taraftarımız rahat olsun. Sezon başından beri çok kalabalık bir ekip detaylı bir şekilde araştırmalar yapıyor. Hocamızla da her gün bu konuda toplantı yapıyoruz. Yeni transferlerimizin bazıları, taraftarlarımızın çok iyi bildiği ve tanıdığı oyuncular olacak; bazıları da yeni duydukları ancak yıldız potansiyeline sahip oyuncular olacak. Beşiktaş'ın yıldızlarını, kendi üretmesi de lazım. Bu çok önemli." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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