BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Ceyhun Kazancı'dan teknik direktör açıklaması!

Beşiktaş'ta yeni teknik direktörün kim olacağı merakla bekleniyordu. Yapılan yönetim kurulu toplantısından çıkan sonuç ile durum daha da netleşti. Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdürü Ceyhun Kazancı toplantıdan çıkan sonucu aktardı. Kazancı, "Önder Karaveli hocamız ile şimdilik yola devam edeceğiz ama diğer isimlerle de ilgileniyoruz." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

ABONE OL