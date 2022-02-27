BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Atiba'ya flaş sözler! "Yaşı ne olursa olsun..."
Beşiktaş, Süper Lig'in 27. haftasını zorlu Sivas deplasmanında 3-2 kazanarak geçti. Maçta en çok mesafe kateden isim ise Atiba Hutchinson oldu. A Spor yorumcusu Serhan Türk, 39 yaşındaki tecrübeli ismi değerlendirdi. Türk, "Atiba zaten bildiğimiz Atiba. Sağlıklı olduğu sürece yaşı ne olursa olsun oynatacaksın." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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