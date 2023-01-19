BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Canlı yayında olay sözler! "Beşiktaş'tan kaçtı"
A Spor yorumcusu Murat Özbostan canlı yayında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Özbostan, "Wout Weghorst, Beşiktaş'tan kaçtı ve bu kabul edilemez" dedi.
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