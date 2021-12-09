09 Aralık 2021, Perşembe
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BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Canlı yayında flaş iddia! Şenol Güneş ve Beşiktaş...
A Spor yorumcusu Serdar Sarıdağ, Spor Ajansı programında Sergen Yalçın'ın istifasını yorumladı. Sarıdağ, "Aslında Giresunspor maçından sonra Sergen hoca istifa etmişti. Ama yardımcıları hemen bırakmayalım, zaten taraftarlar bırakmamızı istemiyor gibi şeyler söylemişlerdi ve hoca devam etme kararı almıştı" dedi. Sarıdağ ayrıca, siyah beyazlılarda teknik direktörlük koltuğu için en güçlü adayın Şenol Güneş olduğunu vurguladı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
09.12.2021
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