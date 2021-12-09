Erman Toroğlu Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın istifa kararını yorumladı! "O kararı alamadı ve golü yedi"

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Spor Ajansı programında Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın istifa kararını değerlendirdi. Toroğlu, "Sergen Yalçın olayında sıkıntı kısa değil uzun vadede oldu. Geçen sene şampiyon olunmadan önce Sergen'le sözleşme uzatmak istemediler. Şampiyonluk geldikten sonra da Sergen kozu eline aldı ve yöneticilerle görüşmedi. Yönetimi köşeye sıkıştırdı. Sergen Yalçın geç de olsa gitti, bence daha erken gitmeliydi. Karar aldığında yapan biriydi ama o kararı alamadı ve golü yedi. Şimdi sıra Başkan ve ekibinde. Eğer başarısızlık devam ederse Ahmet Nur Çebi ve yönetim gider" ifadelerini kullandı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

ABONE OL