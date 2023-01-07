BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Canlı yayında açıkladı! Weghorst ayrılıyor mu?
Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş, evinde Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti. Maçın 45+6. dakikasında Weghorst topu ağlara gönderdikten sonra çok tartışılan bir sevinç yaşadı. A Spor muhabiri Sercan Dikme, karşılaşmadan sonra siyah-beyazlı oyuncunun takımdan ayrılma ihtimalini açıkladı. Dikme, "Weghorst'un ayrılma ihtimali bulunuyor. Ancak Weghorst'un ayrılması için Beşiktaş'ın onay vermesi gerekiyor. Burnley-Weghorst-Beşiktaş üçgeninde Beşiktaş'ın söz hakkı var. ama oyuncunun da ısrarı önemli. Beşiktaşlı yetkililer de gol sevincinden ötürü biraz şaşkın. Ayrıca kulüp yetkilileri Manchester United ve birçok Premier Lig takımının Weghorst'u istediklerini söyledi." dedi. | Beşiktaş haberleri
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