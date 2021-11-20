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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Canlı yayında açıkladı! Atiba neden süre bulamıyor?

Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş deplasmanda Alanyaspor'a konuk olacak. Siyah-beyazlılarda bir süredir ilk 11'de şans bulanamayan Atiba için A Spor yorumcusu Taner Karaman, 'Spor Ajansı' programında değerlendirmelerde bulundu. Karaman, "Atiba bu sezon yapılan transferler nedeniyle kulübeye çekildi. İlerleyen yaşı nedeniyle Sergen Yalçın onu idareli kullanmaya çalışıyor. " dedi. (BJK spor haberleri)
20.11.2021
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Canlı yayında açıkladı! Atiba neden süre bulamıyor? Canlı yayında açıkladı! Atiba neden süre bulamıyor? 20.11.2021
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