BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Canlı yayında açıkladı! Atiba neden süre bulamıyor?

Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş deplasmanda Alanyaspor'a konuk olacak. Siyah-beyazlılarda bir süredir ilk 11'de şans bulanamayan Atiba için A Spor yorumcusu Taner Karaman, 'Spor Ajansı' programında değerlendirmelerde bulundu. Karaman, "Atiba bu sezon yapılan transferler nedeniyle kulübeye çekildi. İlerleyen yaşı nedeniyle Sergen Yalçın onu idareli kullanmaya çalışıyor. " dedi. (BJK spor haberleri)

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