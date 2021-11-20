20 Kasım 2021, Cumartesi
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Beşiktaş Kulübü eski başkanı Fikret Orman'dan Ghezzal göndermesi! Ljajic...
Beşiktaş Divan Kurulu Toplantısı'nda eski kulüp başkanı Fikret Orman açıklamalarda bulundu. Orman, "Hangi menajere ödeme yaptırmışım? Ljajic ilk sene iyi oynadı. Biz de bonservisini aldık. Ghezzal geçen seneki gibi oynuyor mu? Hayır. Şimdi yönetim yanlış mı yapmış oldu?" dedi. (BJK spor haberleri)
20.11.2021
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