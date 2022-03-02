BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Bu şartlar Önder Karaveli'yi görevde tutacak! "Lig ve kupada..."
Beşiktaş'ta teknik direktör arayışları sürüyor. Sezon sonuna kadar takımı çalıştıracak olan Önder Karaveli'nin durumu ise gelecek sezon için belirsizliğini koruyor. A Spor muhabiri Sercan Dikme, Karaveli'nin gelecek sezonda da takımın başında kalması için gerekli şartları açıkladı. Dikme, "Eğer Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanır ve Süper Lig'i de ikinci sırada tamamlarsa gelecek sezon teknik direktörlük koltuğunda kalabilir. Bu durum masaya yatırılacak." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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