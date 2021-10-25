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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'tan Dolmabahçe'de son durum!

Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş evinde Galatasaray'ı konuk ediyor. Beşiktaş derbide çıkış ararken, Galatasaray galibiyet serisini devam ettirmek istiyor. Dev derbi öncesinde A Spor muhabiri Sercan Dikme, Dolmabahçe'den son bilgileri aktardı. Dikme "Beşiktaş çıkış arıyor. Kötü giden performansını bu maçta beraber tersine çevirmek istiyor. Daha erken olmasına rağmen stadın çevresine taraftarlar gelmeye başladı." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
25.10.2021
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Beşiktaş’tan Dolmabahçe’de son durum! Beşiktaş'tan Dolmabahçe'de son durum! 25.10.2021
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