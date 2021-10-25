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BEŞİKTAŞ-GALATASARAY HABERLERİ | Beşiktaş-Galatasaray maçı öncesi çarpıcı tespit... "İlk 15 dakika..."

Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray dev derbide karşı karşıya geliyor. Şampiyonlar Ligi'nde istediği sonuçları alamayan siyah beyazlı ekip, ligde de istediği gibi gitmiyor. Sarı kırmızılılar ise sezona kötü başlamalarına rağmen Avrupa'da iyi gidişatı devam ettiriyor ve ligde de rüzgarı tersine çevirdi. A Spor yorumcusu Serkan Korkmaz, maç öncesinde derbi için görüşlerini belirtti. Korkmaz, "Kadro kalitesi olarak Beşiktaş ağır bassa da, Avrupa'daki Galatasaray'ın ilk 15 dakikada gol yememesi halinde maça ortak olacaktır. Ama Beşiktaş ilk 15 dakikada gol veya goller bulursa iş bitmiştir. Sergen Yalçın başlangıçta gol bulmak isteyecektir ancak bulamazsa son 15'te Galatasaray gol sığdırabilir." dedi. |Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
25.10.2021
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Beşiktaş-Galatasaray maçı öncesi çarpıcı tespit... İlk 15 dakika... Beşiktaş-Galatasaray maçı öncesi çarpıcı tespit... "İlk 15 dakika..." 25.10.2021
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