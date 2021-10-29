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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'ta orta saha rotasyonu... Sakatlıklar Yalçın'ın planlarını bozdu!

Süper Lig'in 11. haftasında Hatayspor deplasmanına gidecek olan Beşiktaş'ta sakatlıklar can sıkıyor. Sergen Yalçın'ın zorlu deplasmanda nasıl bir orta saha ile çıkacağı merak konusu. A Spor yorumcusu Serkan Korkmaz, durumu canlı yayında değerlendirdi. Korkmaz, "Bilmediğimiz bir şey yoksa Atiba orta sahada oynar. Atiba-Necip çok abartılı olacağı için Necip yerine Atiba-Salih-Teixeira oynayabilir. Orta sahada Türk oyuncu oynatacağı için stoperleri yabancı yapabilir. Umut Meraş'tan Galatasaray derbisinde gösterdiği performanstan dolayı kesinlikle verim alacaktır. Ama Sergen hoca Atiba'nın yerine Necip'i tercih ederse hiç şaşırmam." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
29.10.2021
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Beşiktaş’ta orta saha rotasyonu... Sakatlıklar Yalçın’ın planlarını bozdu! Beşiktaş'ta orta saha rotasyonu... Sakatlıklar Yalçın'ın planlarını bozdu! 29.10.2021
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