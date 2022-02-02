Gedson Fernandes Beşiktaş'ta
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Galatasaray'ın da ilgilendiği Gedson Fernandes'i 4+1 yıllığına kadrosuna kattı. Siyah-beyazlılar, Portekizli futbolcuyu yabancı problemi nedeniyle sezon sonuna kadar bir Süper Lig ekibine kiralayacak. Konuyla ilgili detayları A Spor muhabiri Sercan Dikme aktardı. (BJK spor haberi)
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