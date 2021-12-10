10 Aralık 2021, Cuma
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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'ta Farke sesleri! "Guardiola ve Klopp onun için..."
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın görevine son verildi. Teknik Direktörlük koltuğuna genç, modern futbol anlayışına sahip olan ve iyi bir hücumcu arayan siyah beyazlı ekipte gözler Alman Teknik Direktör Daniel Farke'ye çevrildi. A Spor yorumcusu Hüseyin Özkök, Daniel Farke'yi değerlendirdi. Özkök, "Daniel Farke için Guardiola ve Klopp'un övgüleri var. Guardiola normalde Manchester City'nin maçlarından başka maçları izlemediğini ama Farke'nin yaptıklarını merak ettiği için Norwich City'nin maçlarını izlediğini söylemişti. Jurgen Klopp ise Daniel Farke ile zaten iyi arkadaş. Alman olması ve iyi bir eğitim almış olması, kendisini ön plana çıkartıyor. Eğer gelirse, kendisine zaman tanınmalı." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
10.12.2021
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