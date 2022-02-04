BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'ta Diego Costa sesleri! Anlaşma 3 isme bağlı
Beşiktaş aradığı forveti buldu. Daha önce de ilgilendiği ancak bir türlü transferini gerçekleştiremediği Diego Costa'yı kadrosuna katmak isteyen Kartal, 3 isimle yollarını ayırması gerekiyor. A Spor yorumcusu Taner Karaman, Beşiktaş'ta son durumu açıkladı. Karaman, "Adem Ljajic, Jeremain Lens ve Douglas'ın yıllık toplam ücretleri 6-7 milyon Euro. Beşiktaş bu maliyetten kurtulursa Diego Costa transferi gerçekleşir." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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