BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Ahmet Nur Çebi'den Gedson sözleri! "Galatasaray'ın önceliği olmayabilir"
Beşiktaş'ta Antalyaspor maçı öncesi antrenmanlar devam ediyor. Nevzat Demir Tesislerine antrenmanları takip etmek için gelen Başkan Ahmet Nur Çebi ve Ceyhun Kazancı gündeme dair önemli açıklamalarda bulundular. Başkan Çebi, "Gedson planlarımız arasında olan bir futbolcuydu. Biz geçen seneden beri bu transferi yapmayı planlıyorduk. Bugün şartlarımız yerine geldi. Başka bir takımın ilgilenmesi sonucu aldığımız bir futbolcu değil. Kadro dışı kalan arkadaşlarımız maalesef ayrılmak istemiyor. Bu nasıl bir meslek anlayışıdır anlayamıyorum. Yan sahada koşu yapıyorlar. Bu kafayla Beşiktaş'a hizmet etme düşünceleri olmadığını görüyoruz. Gelen tekliflere olumsuz yanıt veriyorlar. Gedson, Galatasaray'ın önceliği olmayabilir ama bizim için önemliydi. Galatasaray ve Beşiktaş sahada rekabet içerisindedir, transferde değil. Gedson transferi ne Beşiktaş'ı yukarı çeker, ne de Galatasaray'ı aşağı çeker." dedi. İşte açıklamaların tamamı. | Beşiktaş haberleri ( BJK spor haberi )
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