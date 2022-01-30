BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'ta Ceyhun Kazancı'dan Pjanic sözleri! Takımda kalacak mı?
Süper Lig'e verilen arayı Antalya'da kampta geçiren Beşiktaş'ta Sportif Direktör Ceyhun Kazancı ve Teknik Direktör Önder Karaveli basın toplantısı gerçekleştirdi. Kazancı, "Pjanic harika bir profesyonel. Gelecek sezon planlamamızda şartlar uyarsa takımımızda olabilir. Barcelona'da da iç dinamikler sürekli değişiyor. Şartlar uygun olursa bizimle devam eder." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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