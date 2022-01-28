BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'ın yıldızı Miralem Pjanic A Spor'a konuştu! "1 senelik geldim ama..."
Beşiktaş'ın sezon başında Barcelona'dan kiraladığı yıldız isim Miralem Pjanic, A Spor muhabiri Sercan Dikme'ye konuştu. Pjanic, "Buraya 1 senelik geldim ama sezon sonunda ne olacağına bakacağız. Barcelona ile 2 yıllık sözleşmem var. Sezon sonunda Barcelona'ya döneceğim ama devamında ne olur, bilemem. Kulüpler arasında neler konuşulduğunu bilmiyorum ama kulüpler arasında anlaşma olursa burada kalmak isterim." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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