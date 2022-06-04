BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'ın yeni transferi hakkında övgü dolu sözler! "Faslı Maldini"
Beşiktaş savunmaya ilk takviyesini yaptı. İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Wolverhampton takımında forma giyen Romain Saiss, siyah beyazlı ekibin ilk transferi oldu. A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, Faslı oyuncu için yapılan scout raporunu açıkladı. Uzundurukan, "Romain Saiss için Faslı Maldini lakabını takmışlar. Lakabın sebebi ise Saiss'ın tutarlı, güvenilir ve dayanıklı olması. Harika bir lider. Yoğunluk ve saldırganlıkta üst düzey rolü üstleniyor. İkili mücadelelerde aceleci davranıp sabit oranda başarılı oluyor. Rakibini fiziksel olarak empoze edebiliyor. Hava toplarında korkusuz ve başarılı." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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