BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'ın yeni sisteminde flaş detay!
Beşiktaş yeni teknik direktörü Valerien Ismael ile Trabzonspor çalışmalarını sürdürüyor. Süper Lig'in 31. haftasında oynanacak zorlu maçta 3'Lü savunma ile çıkması beklenen Fransız çalıştırıcının sağ ve sol beklerde Valentin Rosier ile Rıdvan Yılmaz'a şans vermesi bekleniyor. A Spor yorumcusu Mehmet Özcan son durumu aktardı. Özcan, "Beşiktaş'ta Welinton, Vida, Montero, Serdar ve Necip'tan stoper çıkar mı? Emin değilim ama 3-4-3 için ideal 2 kanat var. Rıdvan ve Rosier'in ben hiç sırıtmayacağını düşünüyorum. Sadece 1 tane stoper transferi yetecektir. Merkezi de Gedson Fernandes ile Josef de Souza çok iyi doldurur." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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