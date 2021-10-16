16 Ekim 2021, Cumartesi
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - "Beşiktaş'ın tercihi Başakşehir'in ekmeğine yağ sürdü"
Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, Başakşehir deplasmanında kaybetti. Siyah beyazlı ekibin yaşadığı puan kaybının sebebini açıklayan A Spor yorumcusu Volkan Demir, "Devre arası yapılan 3 değişiklik meyvesini verdi gibi gözüktü ancak Beşiktaş burada stratejik bir hata yaptı. Çünkü bu oyun Başakşehir'in istediği oyun. Beşiktaş savunmasında boşluklar arttıkça Başakşehir pozisyon bulmaya başladı. Beşiktaş aşırı risk aldı. Biraz daha az riskli bir oyun tercihi olabilirdi ama Beşiktaş'ın tercihi Başakşehir'in ekmeğine yağ sürdü." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
16.10.2021
DİĞER
EN ÇOK İZLENENLER
- Beşiktaş'a Atiba'dan kötü haber!
- Galatasaray'da tarihi kongre! Cengiz yönetimi ibra edilecek mi?
- VAR'dan sonra yeni sistem! "Otomatik ofsayt çizgisi..."
- "Beşiktaş'ın tercihi Başakşehir'in ekmeğine yağ sürdü"
- Beşiktaş 2 yıl önce ondan vazgeçmiş! "Diaby yerine gelecekti ama..."
- Gümüşdağ: Hakem düşük performans gösterdi
- Toroğlu'dan Yalçın'a: 4. hakemin sağırlığından dolayı...
- Taner Karaman'dan Başakşehir - Beşiktaş Maçıyla İlgili Çarpıcı Yorumlar
- İstanbul Başakşehir FK 3-2 Beşiktaş Erman Toroğlu Maç Sonu Yorumları / A Spor / Takım Oyunu
Daha Fazla Gör
- Başakşehir Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
- Galatasaray Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi isimler var? İşte yanıtı
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...