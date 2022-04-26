BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'ın tek hedefi derbi! "Fenerbahçe'yi yenip..."
Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Son olarak Kasımpaşa'ya karşı 3-0 mağlup olan siyah beyazlı ekip bu sonuçla beraber Avrupa potası için büyük yara aldı. A Spor yorumcusu Ümit Aktan, Kartal'ın hedefini açıkladı. Aktan, "Beşiktaş'ın kalan tek hedefi Fenerbahçe maçını kazanıp ligin üst sıralarını dizayn etmek. Maçı kazanırsa prestiji de kazanacak." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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