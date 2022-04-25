BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'ın stoperlerine şok sözler! "Asist yapmak için yarıştılar"
Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş, Vodafone Park Stadyumu'nda Kasımpaşa'yı konuk etti. Siyah beyazlı ekip evinde 3-0 mağlup oldu. A Spor yorumcusu Gökhan Keskin, Kartal'ın stoperlerini eleştirdi. Keskin, "Beşiktaş'ın stoperleri Kasımpaşa forvetlerine asist yapmak için yarıştılar." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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