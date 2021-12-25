BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'ın Mali Kurulu'nda Fikret Orman'a büyük tepki! "Paralar nerede?"

Beşiktaş Kulübü'nün Akatlar Spor Salonu'ndan yapılan 2019 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurulu'nda eski başkan Fikret Orman'a sert tepki geldi. Daha önce Beşiktaş taraftarının Fikret Orman'ın son dönemlerinde tribünlerde yaptığı "Fikret Orman paralar nerede?" tezahüratı Akatlar Spor Salonu'nda tekrarlandı. Orman'ın kulüpten ihraç edilmesi için kongreye verilen önerge kabul edilmişti. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

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