25 Aralık 2021, Cumartesi
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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Başkan Ahmet Nur Çebi Beşiktaş'ın Mali Kurulu'nda kürsüye çıktı!
Beşiktaş Kulübü'nün Akatlar Spor Salonu'ndan yapılan 2019 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurulu'nda Başkan Ahmet Nur Çebi söz aldı. Çebi yaptığı açıklamalarda "Bizden evvelki yönetim kurulunun 'paralar nerede' derken Mayıs ayında aday olduklarını ve Ekim ayında gittiklerini biliyorsunuz. 'Benim altımı oydular' diyorlar ben kimsenin altını oymadım. 'Paralar nerede?' diye de ben bağırtmadım. 2 ayda ne değişti de gittiniz? Sürekli hodri meydan deniyor, altımızı oyuyorlar deniyor... Çıkın açıklayın. O da yok. Eski yönetim giderken 'Biz Eylül'ün ödemesini yapmayacağız, çünkü Ekim'de seçim var' diyerek UEFA dilekçe verdi. Biz bunu çözerken evlerimizi ipotek verdik. Eski yönetimin 1 lira alacağı yoktu. Alacağı olanlar da loca alıp gitti." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
25.12.2021
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