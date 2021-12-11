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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'ın ihtiyacını açıkladı! "Diğer hocalara göre..."

Beşiktaş'ta teknik direktör arayışı devam ediyor. Daha önce yabancı arayışına giren siyah beyazlı ekip, yerli hocalara da bakıyor. A Spor yorumcusu Savaş Çorlu, Beşiktaş için en doğru ismin Rıza Çalımbay olduğunu söyledi. Çorlu, "Beşiktaş'ın ihtiyacı Rıza Çalımbay'dır. Önünde seçim süreci var ve kısa vadede iyi bir isim. Sivasspor burada mağdur edilebilir ama bugün Rıza Çalımbay'ı çağırırsan gelir ve diğer hocaların isimlerine baktığımda Rıza hocayı herkesin önüne koyarım." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
11.12.2021
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