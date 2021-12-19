BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'ın hocası derbiden sonra belli oluyor! İşte o tarih

Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş, Fenerbahçe deplasmanına çıkacak. Derbi öncesinde siyah beyazlı ekibin başında Önder Karaveli olacak. Teknik direktör arayışlarına devam eden Kara Kartal'ın yeni hocası derbiden sonra belli olacak. A Spor muhabiri Sercan Dikme tarihi açıkladı. Dikme, "Beşiktaş, Fenerbahçe derbisinin sonucuna göre pazartesi veya salı günü yeni teknik direktör konusunda harekete geçecek. Gündem derbi olsa da yeni teknik direktör arayışı sürüyor. Şenol Güneş ihtimali olsa da Beşiktaşlı profesyoneller yabancı bir isim üzerinde duruyor." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

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