BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'ın gözü özkaynakta! "Önümüzdeki sezon..."

Beşiktaş gözlerini özkaynağına dikti. Geçtiğimiz sezon Ersin Destanoğlu ve Rıdvan Yılmaz'ı kazanan siyah beyazlı ekip, bu sezon Serdar Saatçi ve Emirhan İlkhan'ı as kadroya aldı. A Spor yorumcusu Savaş Çorlu konu hakkında konuştu. Çorlu, "Önümüzdeki sezon 4 yerli olacak ve bu konuda en şanslı takım Beşiktaş. Kartal Kayra Yılmaz var. Harika bir oyuncu. Kiralık forma giyen Kerem Kalafat geri dönebilir." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

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