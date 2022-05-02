BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'ın derbideki silahı N'Koudou! "Fenerbahçe dağınık oynamasa bile..."
Süper Lig'in 36. haftasında Beşiktaş evinde Fenerbahçe'yi konuk edecek. Yılın son derbisinde iki tarafın tek düşüncesi mutlak galibiyet. A Spor yorumcusu Haldun Domaç, Sakatlıktan 2 golle dönen N'Koudou hakkında konuştu. Domaç, "N'Koudou'nun dönüşü çok önemliydi. Fenerbahçe dağınık oynamasa bile N'Koudou gibi çabuk bir oyuncu geniş alanlar bulacaktır." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:36
Kartal'ın derbideki silahı N'Koudou! 02 Mayıs 2022 | 12:00
01:42
Dikkat çeken Ismael yorumu! "Sistemi eleştirilmeli" 02 Mayıs 2022 | 12:00
01:42
Toroğlu Welinton'un yaptığı penaltıyı değerlendirdi! 01 Mayıs 2022 | 12:00
01:04
Ismael'den hücum hattına: Acımasız olun! 01 Mayıs 2022 | 12:00
00:43
Genç Kartallar'a flaş sözler! "Saman alevi" 01 Mayıs 2022 | 12:00
04:22
Rıdvan Yılmaz'a resmi teklif! İşte teklifin detayları... 29 Nisan 2022 | 12:00
00:51
Ersin Beşiktaş'tan ayrılacak mı? 27 Nisan 2022 | 12:00
01:06
Flaş Ismael sözleri! "İkinci Pereira vakası" 27 Nisan 2022 | 12:00