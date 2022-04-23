BEŞİKTAŞ HABERLERİ - "Beşiktaş'ın 3'lü savunması korkunç bir kumar"
Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş, Vodafone Park Stadyumu'nda Kasımpaşa'yı konuk edecek. Yeni teknik direktörü Valerien Ismael ile farklı bir sisteme geçen siyah beyazlı ekip, çıktığı 3 maçta 1 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. A Spor yorumcusu Mehmet Emin Uluç, Kartal'ın yeni sistemi hakkında konuştu. Uluç, "Beşiktaş'ın 3'lü savunması korkunç bir kumar. Hoca Rosier ve Rıdvan'a güveniyor. Ayrıca geriye doğru koşular yapabilen Josef var. Ancak hocaya istediğin stoperleri al desek bu üçlüyü oynatmaz. Bu üçlü doğru değil." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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