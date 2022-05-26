BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş'a Sörloth olmazsa Buksa var!
Sezonu tüm kulvarlarda beklentilerin altında bitiren Beşiktaş, gelecek sezonun hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Valerien Ismael'in raporu doğrultusunda kuvvetli bir kadro kurmak isteyen siyah beyazlı ekip hücum hattının en uç bölgesine kule santrfor arıyor. Alexander Sörloth ile istediği ücretleri bulamayan Kartal, yönünü Adam Buksa'ya çevirdi. A Spor yorumcusu Mehmet Özcan, Buksa'yı yorumladı. Özcan, "Polonya'dan son dönemde iyi forvetler çıkıyor. Lewandowski ve Piatek gibi. Ayrıca Amerika'dan ülkemize transferler başladı. Larin ve Rossi gibi. Amerika Ligi'ni küçümsememek lazım. Valerien Ismael'in raporu çok önemli." dedi. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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