BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş yönetimi Adana'ya akın etti! İşte sebebi...
Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş, Adana Demirspor deplasmanına çıkacak. Beşiktaş kafilesi Adana'ya yönetim bazında kalabalık gitti. A Spor muhabiri Sercan Dikme nedenini açıkladı. Dikme, "Adana Demirspor maçından itibaren başlayan hakem hatalarının yaşanmayacağı hakkında bir cümle kullandı Ahmet Nur Çebi. İlk kez bu kadar kalabalık bir yönetim kadrosu görüyorum. Hakem hatalarından kaynaklı bir problem yaşanırsa Beşiktaş, yönetim olarak ani tepki vermek için Adana'ya geldiler." dedi. | Beşiktaş haberleri ( BJK spor haberi )
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